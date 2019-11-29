Политика
РИА НовостиКиев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
REGNUM 27 ноября в 08:01
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
RT на русском 22:16
Единоборства
«Пролетая над гнездом кукушки». Огненный диалог Емельяненко и Кокляева
Поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева по боксерским правилам завершился в конце первого раунда - на третьей минуте.
РИА Новости 17:32
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
ТК Звезда вчера в 20:21
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
AutoNews 02:59
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета 22:11
Здоровье
Росздравнадзор опроверг данные о побочных эффектах лекарств от муковисцидоза
В Росздравнадзоре не нашли сообщений о побочных эффектах препаратов от муковисцидоза, которые достоверно были бы связаны с применяемым лекарством, передает «Медвестник».
Собеседник 07:17
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии
Политическая Экспертиза 21:37
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Наука
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Pravda.Ru 14:30
Культура
Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start
Афиша Daily вчера в 10:40
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Происшествия
Прокурор просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
По версии следствия, с 2005 по 2008 год Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области совершил хищение муниципального имущества на 14 млрд рублей.
RuNews24.ru 08:03
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Pravda.Ru 04:56
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Гаджеты
Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы
Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
RuNews24.ru 13:01
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 20:15
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57
Экономика
Рост спроса на ипотечные каникулы предсказали в России
Эксперты ожидают роста заинтересованности россиян в ипотечных каникулах в 2020 году.
Газета.Ru 22:50
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 09:15
Политика
Путин заявил об ахинее на российском телевидении
Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Neva.Today 14:41
Энергетика
«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решения по спору с «Газпропом»
Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд, разбирая спор компаний в 2017 году, обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
Политическая Экспертиза 03:38
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК 17:01
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
ТАСС 12:21