Общество

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

Коммерсантъвчера в 15:21

«Нафтогаз» не смог добиться ареста активов «Газпрома» в ФРГ, Польше и Молдавии

ТАССвчера в 13:07

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

РИА Новостивчера в 14:15

Киев заявил о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах

РБКвчера в 13:23

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием с «Газпрома» $3 млрд

Интерфаксвчера в 13:22

«Нафтогаз» признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии

Взгляд.рувчера в 13:18

«Нафтогаз» рассказал о проблемах с принудительным взысканием долга «Газпрома»

Известиявчера в 14:28
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Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Известия вчера в 15:01
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Игры

Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»

Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
REGNUM 27 ноября в 08:01
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 28 ноября в 08:35
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом

Life.ru вчера в 11:37
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru вчера в 07:10
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России

В свободное от работы время Петр Чернышев торопится к близким, чтобы поддерживать супругу, которая проходит сложное лечение, и заботиться о маленькой дочери.
StarHit.ru вчера в 23:00
Кино

«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых

После грандиозного успеха фильма Тодда Филлипса «Джокер» студия Warner Bros. намерена снимать больше кинокомиксов с возрастным ограничением R (restricted, ограниченный – дети до 17 лет допускаются в кинозалы только вместе со взрослыми).
Культуромания 27 ноября в 14:34
Музыка

Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле

Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

РИА Новости вчера в 02:37
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru вчера в 16:53
Происшествия

Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета 28 ноября в 12:59
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня вчера в 01:52
Хоккей

«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
ProstoProSport вчера в 13:18
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 04:34
Здоровье

Из-за сбоя системы больницы Челябинской области сковали очереди

В компьютерной системе «Барс» произошёл сбой, из-за чего медучреждения Челябинской области потеряли возможность выдавать электронные талоны и заполнять электронные карты.
Челябинск Сегодня вчера в 10:39
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM вчера в 09:15
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