Общество
РИА НовостиКиев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине заявили о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах
Коммерсантъвчера в 15:21
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием с «Газпрома» $3 млрд
Интерфаксвчера в 13:22
«Нафтогаз» признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии
Взгляд.рувчера в 13:18
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Происшествия
Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей
Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Происшествия
Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России
В свободное от работы время Петр Чернышев торопится к близким, чтобы поддерживать супругу, которая проходит сложное лечение, и заботиться о маленькой дочери.
Кино
«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых
После грандиозного успеха фильма Тодда Филлипса «Джокер» студия Warner Bros. намерена снимать больше кинокомиксов с возрастным ограничением R (restricted, ограниченный – дети до 17 лет допускаются в кинозалы только вместе со взрослыми).
Музыка
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Происшествия
Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Здоровье
Из-за сбоя системы больницы Челябинской области сковали очереди
В компьютерной системе «Барс» произошёл сбой, из-за чего медучреждения Челябинской области потеряли возможность выдавать электронные талоны и заполнять электронные карты.
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.