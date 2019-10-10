Политика

REGNUMREGNUMКиев заявил о скором возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей

Москва уже в ближайшее время вернёт украинские корабли, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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с чего всё началось
Со слов главы МИД Украины Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинские суда, передает "Радио Свобода
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Инфорос01:47

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РЕН ТВвчера в 16:12
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