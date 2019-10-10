с чего всё началось

Москва уже в ближайшее время вернёт украинские корабли, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Киев заявил о скором возвращении задержанных в Керченском проливе кораблей

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