Политика

РБКРБККиев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
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Вадим Пристайко
Мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку — Владимиру Зеленскому — стать президентом, повести Украину вперед, и требуем от него совершить эту попытку.
— Вадим Пристайко, украинский политикСуть событий 14:59

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