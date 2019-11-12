Политика
РБККиев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
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Мы, украинцы, дали шанс конкретному человеку — Владимиру Зеленскому — стать президентом, повести Украину вперед и требуем от него совершить эту попытку договориться с Путиным.
— Вадим Пристайко, украинский политикЕвразия Daily 22:00
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