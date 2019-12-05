Экономика
Газета.RuКиев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о подробностях взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. По его словам, Киев уже получил от российской стороны почти половину суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года судебными властями Швеции.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБКвчера в 16:25
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