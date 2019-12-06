Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКиев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры зачли встречные требования, то "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес
» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
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