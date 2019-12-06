с чего всё началось

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры зачли встречные требования, то "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Технологии Диета для поджелудочной железы Если поджелудочная железа воспаляется (панкреатит), ей становится все труднее расщеплять жир, и она не может справиться с большим объемом поступающей пищи.

Энергетика ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.

Транспорт Больше не везет: таксисты взбунтовались против агрегаторов В соцсетях и мессенджерах таксисты договаривались о бойкотировании агрегаторов, которые, по их мнению, берут непомерно высокий процент за услуги подключения, кроме того, таксисты требовали повышения тарифа.

Футбол «Арсенал» дома проиграл «Брайтону» «Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.

Общество В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Происшествия Подозреваемый в хищении 1,6 млрд отправлен под домашний арест Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест одного из подозреваемых в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве морского терминала в Калининградской области, сообщил представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ 5 декабря, передает ТАСС.

Происшествия В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Культура В Ставрополе выбрали лауреатов премии имени В. И Слядневой 2019 года Правление некоммерческого Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой рассмотрело кандидатуры на соискание ежегодной премии Фонда в 2019 году, представленные региональными организациями писательских союзов и Российского военно-исторического общества.

Гаджеты Apple собирается выпускать iPhone дважды в год Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.

Экономика Всемирный банк: России потребуется 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР Во Всемирном банке отметили, что показатель человеческого капитала на душу населения в РФ существенно вырос, однако он составляет всего одну пятую от среднего показателя по ОЭСР, чтобы догнать эти страны России потребуется около 100 лет.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.