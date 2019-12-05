с чего всё началось

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры зачли встречные требования, то "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Политика В Раде предсказали Украине уничтожение Открытие рынка земли и вооруженное противостояние на востоке страны уничтожат Украину, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

Общество Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Медведев рассказал о повышении доходов россиян Глава кабмина отметил, что реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев текущего года продемонстрировали рост.

Здоровье Проверка облбольницы Сахалина выявила просроченные лекарства Напомним, поводом для проверки стали сообщения местной прессы о том, что в областной больнице используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда.

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.

Политика СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Политика Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.

Армия и оружие Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Общество США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.