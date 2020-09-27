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Ведомости
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией "Южный молл", по данным "СПАРК-Интерфакса", владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой "Киевская площадь", например "Киевская площадь – 1", "Высотка" (гостиница Radisson Collection), "АТЦ на Каширке" (автомобильный центр "Москва") и т.д.В источнике
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Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
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РИА Новости

Склад «Четыре сезона» купила структура, связанная с «Киевской площадью»

РИА Новости03:10
ПРАЙМ

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ПРАЙМ02:48
Центральная Служба Новостей

Владельцы ТЦ «Европейский» купили бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Центральная Служба Новостейвчера в 16:43
Коммерсантъ

«Ведомости»: «Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Коммерсантъ23:39
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Ведомостивчера в 16:06

«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют - подводит итог издание.
«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США
Военное обозрение01:32
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.
Известия01:12
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Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
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В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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