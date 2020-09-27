«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
Компанией "Южный молл", по данным "СПАРК-Интерфакса", владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой "Киевская площадь", например "Киевская площадь – 1", "Высотка" (гостиница Radisson Collection), "АТЦ на Каширке" (автомобильный центр "Москва") и т.д.В источнике
С чего всё началось
«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
Подробнее о событии
Владельцы ТЦ «Европейский» купили бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
Центральная Служба Новостейвчера в 16:43