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Ведомости
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.В источнике
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Коммерсантъ

«Ведомости»: «Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Коммерсантъ23:39
Центральная Служба Новостей

Владельцы ТЦ «Европейский» купили бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Центральная Служба Новостейвчера в 16:43
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Ведомостивчера в 16:06
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.
Известия01:12
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Сульшер потроллил Моуринью после слов о размере ворот. Жозе ответил

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пошутил над наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после его слов о том, что ворота лондонского клуба были на 5 см меньше нормы в игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией 79».
Чемпионат23:03

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта, рассказал в воскресенье, 27 сентября, в интервью порталу Ura.ru доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
Известия21:45
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