«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.В источнике
Подробнее о событии
Владельцы ТЦ «Европейский» купили бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
Центральная Служба Новостейвчера в 16:43