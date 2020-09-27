Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о спасении

Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе под Харьковом, смог спастись, так как после падения оказался в своеобразной «капсуле» из обломков металла, которая не пропустила к нему пламя.