Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

Константин Кучаев, защищающий цвета профессионального футбольного клуба "ЦСКА", рассказал о том, что испытывал после травмы крестообразных связок, полученной в поединке с тульским "Арсеналом" в 2018 году Подопечные Виктора Гончаренко одержали разгромную победу в том матче со счётом 6:0.