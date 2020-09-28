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«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Группа компаний "Киевская площадь" купила бывший агрокомплекс Дмитрия Ананьева "Четыре сезона" в Домодедове (Московская область). Как пишет газета "Ведомости", комплекс новыми владельцами может использоваться для нужд крупного оптового рынка "Фуд сити".В источнике
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Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
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Коммерсантъ

«Ведомости»: «Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Коммерсантъ23:39
РИА Новости

Склад «Четыре сезона» купила структура, связанная с «Киевской площадью»

РИА Новости03:10
ПРАЙМ

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ПРАЙМ02:48
Строительная Газета

«Киевская площадь» за 2,3 млрд рублей купила логистические объекты в Подмосковье

Строительная Газета05:00
Центральная Служба Новостей

Владельцы ТЦ «Европейский» купили бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Центральная Служба Новостейвчера в 16:43
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Ведомостивчера в 16:06

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

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