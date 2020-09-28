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Компания
Компания

«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Группа компаний «Киевская площадь» купила бывший агрокомплекс Дмитрия Ананьева «Четыре сезона» в Домодедово. Новые владельцы будут использовать его для нужд оптового рынка «Фуд сити», пишут «Ведомости».В источнике
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Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
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ПРАЙМ

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ПРАЙМ02:48
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Склад «Четыре сезона» купила структура, связанная с «Киевской площадью»

РИА Новости03:10
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«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

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Коммерсантъ

«Ведомости»: «Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Коммерсантъ23:39
Центральная Служба Новостей

Владельцы ТЦ «Европейский» купили бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Центральная Служба Новостейвчера в 16:43
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«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Ведомостивчера в 16:06

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