Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Компания
Компания

«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Группа компаний «Киевская площадь» купила бывший агрокомплекс Дмитрия Ананьева «Четыре сезона» в Домодедово. Новые владельцы будут использовать его для нужд оптового рынка «Фуд сити», пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ООО "Южный молл" стало победителем торгов по продаже имущества компаний "Финанс инвест", "Алькор", "Терра инвест" и "Моссельпром Домодедово", следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ведомостивчера в 16:06
Подробнее о событии
РИА Новости

Склад «Четыре сезона» купила структура, связанная с «Киевской площадью»

РИА Новости03:10
Компания

«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компания05:25
Строительная Газета

«Киевская площадь» за 2,3 млрд рублей купила логистические объекты в Подмосковье

Строительная Газета05:00
Арендатор.ру

«Киевской площади» достались складские объекты с землей

Арендатор.ру05:39
ПРАЙМ

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ПРАЙМ02:48
Коммерсантъ

«Ведомости»: «Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Коммерсантъ23:39
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Ведомостивчера в 16:06

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
80

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
681

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
28

Высокий суд Лондона заморозил активы Анатолия Мотылева

Высокий суд Лондона вынес решение о заморозке активов Анатолия Мотылева по заявлению финансового управляющего российского бизнесмена на основании решения комитета кредиторов, сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Коммерсантъ06:43

В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00