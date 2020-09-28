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Компания
Компания 

«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Группа компаний «Киевская площадь» купила бывший агрокомплекс Дмитрия Ананьева «Четыре сезона» в Домодедово. Новые владельцы будут использовать его для нужд оптового рынка «Фуд сити», пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ООО "Южный молл" стало победителем торгов по продаже имущества компаний "Финанс инвест", "Алькор", "Терра инвест" и "Моссельпром Домодедово", следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ведомостивчера в 16:06
Подробнее о событии
Арендатор.ру

«Киевской площади» достались складские объекты с землей

Арендатор.ру05:39
ПРАЙМ

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

ПРАЙМ02:48
Компания

«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компания05:25
Строительная Газета

«Киевская площадь» за 2,3 млрд рублей купила логистические объекты в Подмосковье

Строительная Газета05:00
РИА Новости

«Киевская площадь» распространит формат «Фуд Сити» на 24 региона России

РИА Новости06:33
Коммерсантъ

«Ведомости»: «Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Коммерсантъ23:39
Ведомости

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Ведомостивчера в 16:06

Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Новинка под названием Mi TV Master Extreme Edition имеет 82-дюймовой Mini LED-матрицей с частотой обновления 120 Гц, а также поддержку технологий HDR10+, Dolby Vision и яркость 2000 нит.
The GEEK06:14
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В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
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Пять игроков «Спартака» вызваны в сборную России на ближайшие матчи

8 октября российская сборная в рамках контрольной встречи сыграет с футболистами из Швеции, а 11 и 14 октября состоятся матчи группового этапа Лиги наций с командами Турции и Венгрии соответственно.
Газета.Ru06:35

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
РИА Новости04:28
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Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

Телеведущая сказала, что свадьба зависит от воли женщины, но в их случае они с избранником не планируют устраивать пышное торжество, а только проведут церемонию в ЗАГСе и небольшое мероприятие после росписи.
RuNews24.ru05:21
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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Запрет въезда на Украину для иностранцев перестал действовать

Запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
РИА Новости05:26
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