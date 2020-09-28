«Киевская площадь» приобрела бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
Группа компаний «Киевская площадь» купила бывший агрокомплекс Дмитрия Ананьева «Четыре сезона» в Домодедово. Новые владельцы будут использовать его для нужд оптового рынка «Фуд сити», пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева
ООО "Южный молл" стало победителем торгов по продаже имущества компаний "Финанс инвест", "Алькор", "Терра инвест" и "Моссельпром Домодедово", следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ведомостивчера в 16:06
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