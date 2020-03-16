Коронавирус
RT на русскомВласти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
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Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Политика
Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией
Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Игры
Сотрудников Rockstar переводят на удалёнку
Rockstar Games сообщила в твиттере, что сотрудники всех подразделений компании во всех странах мира переводятся на удалённую работу.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях
На юге европейской территории России на этой неделе возможны заморозки, а в Сибирь придет небывалое тепло, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Общество
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Общество
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Политика
Мишустин возглавит Координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено
На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.
Происшествия
Пассажиры рейса Эр-Рияд-Бейрут побили чихающего без маски шутника
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса
Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Общество
Воронежские школы досрочно отправили на каникулы из-за коронавируса
Учащиеся школ областного центра уйдут на каникулы на неделю раньше. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Здоровье
Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения разработало рекомендации для организаций по обработке помещений в целях борьбы с распространением коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.