Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
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В Киеве ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

ТАСС05:42

Власти Киева ограничат въезд и выезд из города

РИА Новости06:14

В Киеве ввели карантин

Lenta.ru06:09

Киевские власти ограничили въезд и выезд в город из-за коронавируса

Известия06:17

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

RT на русском06:35

Власти Киева решили ограничить въезд и выезд из города

Новая газета06:26

Киев закрыли на карантин

НТВ06:08
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Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
РБК вчера в 21:24
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс 14 марта в 00:54
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Политика

Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией

Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Smolnarod.ru 05:39
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

РИА Новости 06:38
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Игры

Сотрудников Rockstar переводят на удалёнку

Rockstar Games сообщила в твиттере, что сотрудники всех подразделений компании во всех странах мира переводятся на удалённую работу.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

На юге европейской территории России на этой неделе возможны заморозки, а в Сибирь придет небывалое тепло, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 03:11
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Футбол

Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:41
Общество

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.
Piter.tv 04:28
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Автоновости дня 14 марта в 03:40
Политика

Мишустин возглавит Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение кабмина о создании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
News.ru 02:40
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено

На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Pravda.Ru 05:49
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.
Molnet.ru 03:55
Происшествия

Пассажиры рейса Эр-Рияд-Бейрут побили чихающего без маски шутника

Московский Комсомолец 05:53
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса

Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Газета.Ru 06:02
Общество

Воронежские школы досрочно отправили на каникулы из-за коронавируса

Учащиеся школ областного центра уйдут на каникулы на неделю раньше. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Воронежский городской портал 06:21
Здоровье

Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для организаций по обработке помещений в целях борьбы с распространением коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:15
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Live24 04:55
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014.
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