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Киевский эксперт Степанюк заявил о неспособности Украины платить по долгам

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Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам.
РИА Новости
"Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", - сказал он.
РИА Новости
Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%.
РИА Новости
Теперь Киев должен отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду.
ФАН

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