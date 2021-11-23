РИА НовостиКиевский эксперт Степанюк заявил о неспособности Украины платить по долгамХорошо ли подобран заголовок?ДаНетУкраина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам.РИА Новости"Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", - сказал он.РИА НовостиКабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%.РИА НовостиТеперь Киев должен отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду.ФАНЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНLife.ruNewInformПодробнее о событииНа Украине признали неплатежеспособность страныРЕН ТВ21:27Украинский эксперт Степанюк: Киев неспособен выплатить свои долгиФАН21:21Украинский политолог Степанюк заявил о невозможности страны платить по долгамLife.ru21:08Эксперт Степанюк заявил о неплатежеспособности УкраиныГазета.Ru20:45Экономист Степанюк: Украина не способна рассчитаться по внешним государственным долгамLenta.ru20:27Эксперт: Украина не в состоянии платить внешние государственные долгиSmotrim.ru20:24Киевский эксперт Степанюк заявил о неспособности Украины платить по долгамРИА Новости19:59Показать ещёОценить11Поделиться