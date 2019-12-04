Политика
Российская газетаКиевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев
Автором очередной "модной" теории стал эксперт Иван Компан, преподающий в Украинской школе экономики и Эдинбургской бизнес-школе. В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
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с чего всё началось
«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — написал Компан в своем блоге в издании «Новое время».Телеканал 360°01:00
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