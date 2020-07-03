Политика
Газета.RuКиевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".
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с чего всё началось
Как сообщает издание "Главред", известный киевский политолог Андрей Головачев, комментируя действия администрации президента Украины, дал нелестную характеристику Владимиру Зеленскому.Московский Комсомолецвчера в 19:27
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В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Автоспорт
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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
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Общество
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МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
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Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни. О самом убийстве уже сообщалось.
Аргументы недели вчера в 13:02
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
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Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7
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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
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Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие.
Тарантас Ньюс 00:53
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
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Тедеско по-русски ответил на вопрос о судействе в матче с «Тамбовом»
Спорт-Экспресс 04 июля в 13:52
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
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Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
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