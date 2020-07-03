с чего всё началось

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 3,4K

Происшествия ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.

Общество NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки. 51

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 84

Автоспорт Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Общество МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости. 2K

Здоровье На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 48

Гаджеты Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7 Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал ряд тизер-изображений, говорящих о скором выходе нового портативного компьютера RedmiBook 16.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 168

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти. 19

Авто На продажу в Уфе выставили 50 автомобилей должников Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие. 7