Политика

Газета.RuГазета.RuКиевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".
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с чего всё началось
Как сообщает
 издание "Главред", известный киевский политолог Андрей Головачев, комментируя действия администрации президента Украины, дал нелестную характеристику Владимиру Зеленскому.
Московский Комсомолецвчера в 19:27

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Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Газета.Ruвчера в 22:07

Киевский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Комсомольская правдавчера в 22:01

Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

РИА Новостивчера в 19:28

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Известиявчера в 21:32

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Lenta.ruвчера в 20:08

Политолог назвал Зеленского «кидалой из хуторянской элиты»

URA.Ruвчера в 21:55

Украинский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Московский Комсомолецвчера в 19:27
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Общество

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

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Общество

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ТАСС вчера в 23:11
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Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
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Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Автоспорт

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Общество

МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
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Здоровье

На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
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Происшествия

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Аргументы недели вчера в 13:02
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
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Авто

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Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
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Общество

В Саратовской области за сутки выявили ещё 99 носителей коронавируса

На 6 июля числятся носителями коронавируса в регионе 7040 человек. Выздоровели с начала пандемии 3773 пациента, за сутки — 14 человек.
REGNUM 02:53
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
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Авто

На продажу в Уфе выставили 50 автомобилей должников

Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие.
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Авто

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Автоновости дня вчера в 05:10
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Футбол

Тедеско по-русски ответил на вопрос о судействе в матче с «Тамбовом»

Спорт-Экспресс 04 июля в 13:52
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

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Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном

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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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