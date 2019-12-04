с чего всё началось

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

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