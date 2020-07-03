с чего всё началось

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 849

Общество Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой. 320

Политика Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times. 11

Происшествия Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 149

Общество В Забайкалье отменили цифровые пропуска В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. 2

Политика Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед. 12

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.

Происшествия Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. 44

Происшествия В Бурятии «работники прокуратуры» просят купить дорогой алкоголь В Бурятии появились мошенники, которые выдают себя за работников прокуратуры – они по телефону просят людей купить дорогой алкоголь, а также перевести деньги на счета мобильной связи.

Наука Уникальный метод создания порошковых композитов разработали в России Коллектив ученых ЮУрГУ представил уникальный метод и конструкцию смесителя для подготовки порошковых композиционных материалов, на основе графита, кокса и полимерной составляющей.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета. 3