Политика
Газета.RuКиевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".
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Как сообщает издание "Главред", известный киевский политолог Андрей Головачев, комментируя действия администрации президента Украины, дал нелестную характеристику Владимиру Зеленскому.Московский Комсомолец19:27
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Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
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