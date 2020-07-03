Политика

Газета.RuГазета.RuКиевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".
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с чего всё началось
Как сообщает
 издание "Главред", известный киевский политолог Андрей Головачев, комментируя действия администрации президента Украины, дал нелестную характеристику Владимиру Зеленскому.
Московский Комсомолецвчера в 19:27

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Хуторянин-кидала: киевский политолог дал оценку Зеленскому

РЕН ТВвчера в 20:09

Киевский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Комсомольская правдавчера в 22:01

Украинский эксперт обозвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Известиявчера в 21:32

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Газета.Ruвчера в 22:07

Зеленского назвали кидалой

Lenta.ruвчера в 20:08

Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

РИА Новостивчера в 19:28

Украинский политолог назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Московский Комсомолецвчера в 19:27
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

РБК 04 июля в 23:14
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Гаджеты

Базовая модель iPhone 12 станет компактнее нового iPhone SE

ToDay News Ufa вчера в 15:39
6
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
431
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
13
Общество

Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:39
2
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей

ИноСМИ вчера в 23:03
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня 04 июля в 05:55
181
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК вчера в 20:19
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 227 носителей коронавируса

Екатеринбург, 3 июля 2020, 10:50 — REGNUM Новые 227 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 03 июля в 03:50
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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03 июля в 09:40
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
2K
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note

Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note, сообщил источник в социальной сети Twitter.
Astera вчера в 11:43
3
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
2,5K
Происшествия

Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов

Lenta.ru вчера в 23:38
Общество

Почти 26 тысяч школьников на Кубани напишут ЕГЭ по русскому языку

6 июля экзамен по русскому языку сдадут 16280 выпускников, 7 — 9444.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 10:33
2
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1K
Общество

Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле

Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей вчера в 07:25
57
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Наука

Уникальный метод создания порошковых композитов разработали в России

Коллектив ученых ЮУрГУ представил уникальный метод и конструкцию смесителя для подготовки порошковых композиционных материалов, на основе графита, кокса и полимерной составляющей.
РИА Новости вчера в 20:00
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада

Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
ФАН вчера в 12:57
Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru 04 июля в 12:26
Армия и оружие

В 2021 году Украина разместит ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Актуальные Новости вчера в 00:53
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Армия и оружие

99,999% перехвата цели: Россия приняла на вооружение самую передовую и точную систему ПВО в мире - она уже защищает Крым

Avia.pro вчера в 21:18
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa вчера в 02:09
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Экономика

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
10
Автоспорт

Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено

Газета.Ru вчера в 14:20
2
Общество

Власти Кипра проверяют «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
Коммерсантъ вчера в 23:38
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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