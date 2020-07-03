с чего всё началось

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 61

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Общество Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места «Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина. 43

Экономика В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 1,9K

Здоровье В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.

Политика Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt. 121

Транспорт «Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон". 713

Футбол Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 6

Шоу-бизнес Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения. 6

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 2,4K

Культура День в истории: 74 года назад родился Сильвестр Сталлоне 135 лет назад французский ученый медик Луи Пастер впервые в истории испытал вакцину от бешенства.

Авто Якутские тюнеры из «Шикари» показали рендеры Toyota Land Cruiser Prado "Обут" японский автомобиль во внедорожные покрышки. Вскоре якутские тюнеры из «Шикари» также представят городскую версию «Крузака».

Происшествия В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели. 2

Общество По 28 тысяч рублей: ряд россиян уже получает пособие от государства Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам. 18