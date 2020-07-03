Политика
Газета.RuКиевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". Соответствующее заявление он сделал в статье для издания "Главред". Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои "крестьянские замашки".
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с чего всё началось
Как сообщает издание "Главред", известный киевский политолог Андрей Головачев, комментируя действия администрации президента Украины, дал нелестную характеристику Владимиру Зеленскому.Московский Комсомолецвчера в 19:27
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