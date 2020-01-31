В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

с чего всё началось

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.

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