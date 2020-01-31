Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось

Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.
Взгляд.рувчера в 05:06

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Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Российская газета00:00

Киевский политолог призвал РФ выдвинуть Украине ультиматум

REGNUMвчера в 20:44

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

РИА Новостивчера в 16:39

В Киеве призвали Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Lenta.ruвчера в 19:07

Украинский политолог призвал Москву надавить на Киев

News.ruвчера в 18:10

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Известиявчера в 20:25

Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

Взгляд.рувчера в 05:06
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
РИА Новости вчера в 16:28
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Политика

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом

Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
ФедералПресс вчера в 17:47
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Происшествия

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

РИА Новости вчера в 22:29
Армия и оружие

В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных

В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
Lenta.ru 28 января в 19:48
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Политика Сегодня 29 января в 19:47
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета вчера в 17:01
Футбол

Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
RT на русском вчера в 13:00
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru вчера в 15:55
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

SpeedMe вчера в 22:15
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК вчера в 23:00
Авто

GM подтвердила: обещанный электропикап Hummer будет 1000-сильным

View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
5 колесо вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Дочь покойной Анны Самохиной родила сына

28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.
Wday.ru вчера в 07:14
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС вчера в 20:56
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости вчера в 12:30
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Газета.Ru вчера в 05:15
Политика

Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

ТагилСити.ру 29 января в 10:27
Общество

Названа причина разводов среди молодых россиян

Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов.
Lenta.ru 00:24
Наука

Ученые получили лазерное излучение нового диапазона

Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики микроструктур Российской академии наук (РАН) впервые смогли получить лазерное излучение дальнего инфракрасного диапазона, которое наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов.
ТАСС Наука вчера в 06:04
Политика

В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину

В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину.
RT на русском вчера в 20:58
Общество

Свадьбы и похороны запретили проводить в Пекине 2 февраля 2020 года

Телеканал 360° вчера в 02:27
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Михаил Погребинский
Политолог
Советский и украинский политолог, политтехнолог. Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии с 1993 года.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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