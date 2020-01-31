Политика
РИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось
В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.Взгляд.рувчера в 05:06
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Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне
Взгляд.рувчера в 05:06
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Шоу-бизнес
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На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Политика
Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.
Общество
Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом
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Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
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Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Происшествия
Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание
Армия и оружие
В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных
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Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
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Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Футбол
Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что форвард команды Фёдор Смолов в переходит в испанскую «Сельту».
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
Авто
GM подтвердила: обещанный электропикап Hummer будет 1000-сильным
View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
Шоу-бизнес
Дочь покойной Анны Самохиной родила сына
28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»
20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Политика
Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия
Общество
Названа причина разводов среди молодых россиян
Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов.
Наука
Ученые получили лазерное излучение нового диапазона
Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики микроструктур Российской академии наук (РАН) впервые смогли получить лазерное излучение дальнего инфракрасного диапазона, которое наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов.
Политика
В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину
В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину.
Общество