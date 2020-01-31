И таких, как я – много», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя участившуюся критику в адрес президента Украины.

с чего всё началось

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.

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