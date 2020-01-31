Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось

Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

И таких, как я – много», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя участившуюся критику в адрес президента Украины.
Взгляд.ру05:06

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Киевский политолог посоветовал России выдвинуть ультиматум Украине

Газета.Ru22:32

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

РИА Новости16:39

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

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В Киеве призвали Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Lenta.ru19:07

Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

ФАН19:02

Украинский политолог призвал Москву надавить на Киев

News.ru18:10

Киевский политолог призвал РФ выдвинуть Украине ультиматум

REGNUM20:44
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Общество

Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
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Общество

Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Газета.Ru 21:12
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек

В Китае число скончавшихся от коронавируса нового типа достигло 213 человек, число зараженных выросло до 9356 человек, пишет газета South China Morning Post.
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Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС 20:56
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Армия и оружие

Украина пожаловалась ОБСЕ на российские мины в Донбассе

Украинская делегация при ОБСЕ пожаловалась миссии стран-участниц на использование вооруженными формированиями республик Донбасса запрещенных международными конвенциями противопехотных мин. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 01:16
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости 12:30
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

РИА Новости 09:11
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия 19:39
Хоккей

«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
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Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

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В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

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Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

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Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
РБК 20:12
Политика

США поддерживают транзит российского газа через Украину

Американская администрация поддерживает сохранение транзита газа из РФ в Евросоюз через территорию Украины.
Московский Комсомолец 21:40
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Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
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В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

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Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

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В Иркутске из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли две школы полностью и ещё 61 класс в других школах.
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Михаил Погребинский
Политолог
Советский и украинский политолог, политтехнолог. Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии с 1993 года.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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