Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось

Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.
Взгляд.рувчера в 05:06

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Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Российская газета00:00

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

РИА Новостивчера в 16:39

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Известиявчера в 20:25

В Киеве призвали Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Lenta.ruвчера в 19:07

Украинский политолог призвал Москву надавить на Киев

News.ruвчера в 18:10

Киевский политолог призвал РФ выдвинуть Украине ультиматум

REGNUMвчера в 20:44

Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

Взгляд.рувчера в 05:06
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Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 29 января в 09:29
Энергетика

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Lenta.ru 01:03
Общество

В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Газета.Ru 01:38
Футбол

Месси одержал 500-ю победу в составе «Барселоны»

Победа над «Леганесом» в четвертьфинале Кубка Испании стала для Лионеля Месси 500-й в составе «Барселоны».
Metaratings вчера в 15:15
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников

Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
РИА Новости вчера в 13:56
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Вести.Ru вчера в 16:47
Происшествия

СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Известия вчера в 23:54
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Спорт

Сборная РФ по мини-футболу уступила Азербайджану в отборе на ЧМ-2020

Четыре победителя групп элитного раунда получают путевки в финальную часть чемпионата мира-2020.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
Ведомости вчера в 15:53
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже

В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.
Ведомости вчера в 06:28
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

РИА Новости вчера в 13:29
Футбол

Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:34
Политика

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
Футбол

Жиру не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Челси» Оливье Жиру не покинет клуб в текущее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 16:58
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета вчера в 17:01
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Национальная служба новостей вчера в 08:47
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Здоровье

Обоснованность подорожания медицинских масок попросили проверить ФАС

Проверить аптечные сети на правомерность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты попросил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич 31 января, направив письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Красная весна вчера в 23:22
Гаджеты

Apple возглавляет рынок смартфонов по итогам прошлого квартала

Компании Apple удалось стать первой по итогам квартала. Она отгрузила 72,9 млн смартфонов, заняв 18% рынка.
iXBT.com вчера в 12:19
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Михаил Погребинский
Политолог
Советский и украинский политолог, политтехнолог. Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии с 1993 года.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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