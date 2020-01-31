Политика
РИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось
В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.Взгляд.рувчера в 05:06
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Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне
Взгляд.рувчера в 05:06
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Компании Apple удалось стать первой по итогам квартала. Она отгрузила 72,9 млн смартфонов, заняв 18% рынка.