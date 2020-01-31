Политика
РИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось
В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.Взгляд.рувчера в 05:06
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Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне
Взгляд.рувчера в 05:06
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Экономика
Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
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Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Общество
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Политика
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Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой работе
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Общество
Россиян предупредили о новом виде клопов
Общество
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Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Авто
GM подтвердила: обещанный электропикап Hummer будет 1000-сильным
View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
Баскетбол
Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Политика
Сегодня Великобритания проводит последний день в Евросоюзе
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Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Шоу-бизнес
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Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.
Происшествия
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области
Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
Фигурное катание
Плющенко: Титова пришла ко мне от Тутберидзе с двойными прыжками
«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Футбол
Греческий защитник Пападопулос перейдет в московское «Динамо»
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
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Культура
Жан-Поль Готье представил в Петербурге Fashion Freak Show
Премьера Fashion Freak Show дизайнера Жан-Поля Готье пройдет в Петербурге с 31 января по 2 февраля в большом концертном зале "Октябрьский", сообщил сам кутюрье на предварительной пресс-конференции.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.