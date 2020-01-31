Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.
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с чего всё началось

Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.
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Энергетика

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РБК вчера в 23:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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Политика

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Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
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Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество

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REGNUM 00:44
Общество

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Общество

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Авто

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View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
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Сегодня Великобритания проводит последний день в Евросоюзе

Сегодня, 31 января — последний день пребывания Великобритании в Евросоюзе, которое продлилось ровно 47 лет и 31 день.
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Мишустин показал, «как будет выглядеть будущее налогоплательщиков»

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Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
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Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

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«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
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Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Греческий защитник Пападопулос перейдет в московское «Динамо»

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Политолог
Советский и украинский политолог, политтехнолог. Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии с 1993 года.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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