В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке. Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

с чего всё началось

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру". Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране.

Общество В России могут увеличить штрафы за превышение скорости Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Энергетика «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Политика Правительство Чувашии отправлено в отставку Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.

Общество В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.

Общество СК объявил Бориса Минца в международный розыск Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.

Баскетбол Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.

Политика Сегодня Великобритания проводит последний день в Евросоюзе Сегодня, 31 января — последний день пребывания Великобритании в Евросоюзе, которое продлилось ровно 47 лет и 31 день.

Происшествия В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Шоу-бизнес Папарацци удалось сфотографировать беременную Анну Курникову Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.

Происшествия Взрыв прогремел на заводе в Орловской области Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Общество В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.