Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руКиевский суд арестовал экс-депутата Пашинского

Суд в Киеве постановил взять под стражу до 4 декабря экс-депутата Рады Украины Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
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Вор и беспредельщик от Майдана: чем знаменит Сергей Пашинский на Украине

Украина.ру06:00

«Пришьют, много знает»: В Twitter предсказали судьбу арестованному Пашинскому

Царьградвчера в 15:48

Суд Киева арестовал депутата Рады, подозреваемого в причастности к убийствам «небесной сотни»

ИА Новороссиявчера в 13:01

На Украине взяли под стражу бывшего нардепа Пашинского

РИА Новости Крымвчера в 13:44

Киевский суд арестовал экс-депутата Пашинского

Взгляд.рувчера в 12:49

В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Московский Комсомолецвчера в 12:40

Первый пошёл: Пашинский арестован на два месяца. Остальным мразям майдана — приготовиться

Новостной фронтвчера в 12:32
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Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика

Иран раскрыл причину задержания российской журналистки Юзик

Власти Ирана заявили, что задержание российской журналистки Юлии Юзик связано с тем, что у нее возникли проблемы с визой.
РЕН ТВ вчера в 07:13
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Космос

Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие

После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт вчера в 23:59
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Гаджеты

Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9

Компания Google выпустила новую версию требований для производителей устройств, которые устанавливают на них сервисы и приложения Google.
Вечерний курьер 09:45
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Армия и оружие

Киевских карателей на Донбассе отведут к позициям 2016 года

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе», — рассказывает он, отмечая, что ВСУ будут полностью контролировать ситуацию.
Новостной фронт 09:50
Финансы

Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2019 года.
Urbc.Ru вчера в 07:39
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Экономика

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Авто

На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»

Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 03:21
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
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Украинский политик
Украинский политический деятель. С 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины. Народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов.
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