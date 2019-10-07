Происшествия
Взгляд.руКиевский суд арестовал экс-депутата Пашинского
Суд в Киеве постановил взять под стражу до 4 декабря экс-депутата Рады Украины Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
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Суд Киева арестовал депутата Рады, подозреваемого в причастности к убийствам «небесной сотни»
ИА Новороссиявчера в 13:01
Первый пошёл: Пашинский арестован на два месяца. Остальным мразям майдана — приготовиться
Новостной фронтвчера в 12:32
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Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика
Иран раскрыл причину задержания российской журналистки Юзик
Власти Ирана заявили, что задержание российской журналистки Юлии Юзик связано с тем, что у нее возникли проблемы с визой.
РЕН ТВ вчера в 07:13
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт вчера в 23:59
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Гаджеты
Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9
Компания Google выпустила новую версию требований для производителей устройств, которые устанавливают на них сервисы и приложения Google.
Вечерний курьер 09:45
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Армия и оружие
Киевских карателей на Донбассе отведут к позициям 2016 года
«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе», — рассказывает он, отмечая, что ВСУ будут полностью контролировать ситуацию.
Новостной фронт 09:50
Финансы
Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2019 года.
Urbc.Ru вчера в 07:39
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика
Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств
Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Авто
На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 03:21
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30