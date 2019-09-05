Политика
Вести.RuКиевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing. По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
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Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
RT на русском 09:28
Экономика
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию
Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с начала августа
По состоянию на 18:00 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне выросла до $62,38 за баррель.
REGNUM 11:24
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Общество
Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити»
Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити».
РБК 11:53
Гаджеты
IFA 2019. HMD Global представила смартфон Nokia 7.2
ITZine.ru 11:48
Политика
Иерусалимский патриарх не признал «новую церковь» Украины
Общественная служба новостей 10:40
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Футбол
Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:27
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье истребителя СУ-25 погибли
По данным источника «Известий», обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. разбившегося 3 сентября учебного самолета, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Живая Кубань вчера в 03:44
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Здоровье
Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок
Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости 11:42
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Общество
Профсоюзы через SMS пригласили москвичей на выборы
Московская Федерация профсоюзов (МФП) пригласила жителей столицы на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва с помощью SMS, сообщается на сайте организации.
Москва 24 09:07
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Общество
Суд во Франции разрешил петуху Морису кукарекать рано утром
Во французской коммуне суд отклонил иск местных жителей к хозяйке петуха Мориса, который начинал кукарекать слишком рано утром, тем самым разрешив птице возвещать на всю округу о наступлении нового дня.
РИА Новости 04:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Коммерсантъ 10:25
Наука
Безбилетные пассажиры
По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41