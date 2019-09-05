Политика

Вести.RuВести.RuКиевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing. По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
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Киевский апелляционный суд отменил арест «свидетеля» по делу MH17

РИА Новости05:35

Суд в Киеве освободил задержанного по делу MH17 командира ПВО ДНР Цемаха

Коммерсантъ05:27

Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха, одного из ключевых свидетелей по делу о сбитом «Боинге»

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Киевский суд освободил свидетеля из ДНР по делу о сбитом Boeing

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Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17

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ТАСС05:12

Суд в Киеве освободил Владимира Цемаха, которым интересовалось следствие по делу MH17

Интерфакс05:18
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что управление ракетами, размещенными США в Японии, будет осуществляться Токио.
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Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
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В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
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Мэрия отказалась согласовать акцию 14 сентября на проспекте Сахарова

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Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20

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У защитника «Халл Сити» диагностирован рак кишечника

«Халл Сити» с грустью сообщает, что у Ангуса МакДональда диагностирован рак кишечника. Болезнь обнаружена на ранней стадии.
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Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе

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Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
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