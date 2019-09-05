Политика
Вести.RuКиевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing. По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Армия и оружие
Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:13
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Политика
Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко
Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
Вести.Ru 07:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Политика
Путин заявил о праве молодёжи на протесты
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
RT на русском 06:09
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Политика
Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения
Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
Экономика
В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года
Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском вчера в 06:06
Экономика
Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
REGNUM 01:27
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Кино
Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год
Говорит Москва 05:35
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия вчера в 17:59
Политика
Русская архиепископия получила внешнее управление
5 сентября на официальном сайте русской архиепископии в Западной Европе опубликовано заявление ее главы, архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), в котором он опровергает не только с канонической точки зрения, но и с позиций французского законодательства назначение Адамакиса.
Независимая газета 06:49
Политика
Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа
Министр просвещения Ольга Васильева высказалась против отмены школьных экзаменов.
Интерфакс 06:37
Общество
Французский суд разрешил петуху Морису петь по утрам
"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль.
ТАСС 07:47
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13