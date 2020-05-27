Политика

КоммерсантъКоммерсантъКиевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Окружной суд Киева сегодня, 27 мая, признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», существовавшей с апреля 1943 года по май 1945 года.
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