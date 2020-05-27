Политика
КоммерсантъКиевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»
Окружной суд Киева сегодня, 27 мая, признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», существовавшей с апреля 1943 года по май 1945 года.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинского нардепа Вятровича вызвали в суд за слова о дивизии СС «Галичина»
Военное обозрениевчера в 07:44
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Экономика
В Евросоюзе создадут фонд для восстановления экономики в 750 млрд евро
В Евросоюзе планируют создать фонд восстановления экономики после пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:28
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru вчера в 11:29
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Политика
Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Здоровье
Роман Старовойт встретился с коллективом областной больницы
О результатах встречи глава региона рассказал на страницах в соцсетях.
ТРК Сейм (Курск) 08:06
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Общество
Россиянам рассказали, сколько продлится масочный режим
Россиянам придётся соблюдать масочный режим ещё один-два месяца.
ForPost 08:26
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным
Полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Бомбардир.ру 08:25
Экономика
В России планируют вернуть пени в сфере ЖКХ
Минэнерго предлагает завершить мораторий уже в мае. Если это произойдет, уже в июне пени за неоплату вновь будут начисляться.
ЯрNews 03:50
Общество
В Сочи изменили название реки Хероты
В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.
Кубань 24 08:49
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
Общество
Саратовская облдума приняла новый порядок городской застройки
По тексту законопроекта предлагается, чтобы проекты по комплексной городской застройке согласовывались областной думой по предложению проекта от регионального правительства.
Четвертая Власть 07:45
Политика
Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Игры
Новый 40-минутный геймплей Wasteland 3: демонстрация системы боя, прокачка и сюжетные миссии
SM News 02:50
Наука
Названы оптимальные условия для распространения коронавируса
Специалисты назвали оптимальные условия для распространения COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:56
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Космос
Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн
Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru 08:22