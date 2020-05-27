Окружной суд Киева сегодня, 27 мая, признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», существовавшей с апреля 1943 года по май 1945 года.

Общество Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. 235

Шоу-бизнес Королевой и Тарзану предложили работу на ферме Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. 36

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей. 111

Здоровье Роман Старовойт встретился с коллективом областной больницы О результатах встречи глава региона рассказал на страницах в соцсетях.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 364

Футбол «Чемпионат»: ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным Полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Экономика В России планируют вернуть пени в сфере ЖКХ Минэнерго предлагает завершить мораторий уже в мае. Если это произойдет, уже в июне пени за неоплату вновь будут начисляться. 1,4K

Общество В Сочи изменили название реки Хероты В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.

Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. 30

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны. 461

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 11

Общество Саратовская облдума приняла новый порядок городской застройки По тексту законопроекта предлагается, чтобы проекты по комплексной городской застройке согласовывались областной думой по предложению проекта от регионального правительства.

Политика Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.