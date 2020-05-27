с чего всё началось

Окружной суд Киева сегодня, 27 мая, признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», существовавшей с апреля 1943 года по май 1945 года.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 45

Энергетика Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 4

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 855

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,1K

Общество Кадыров опроверг слухи о своей болезни Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров. 18

Наука Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19 Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира. 7

Экономика «Газпрому» предложили потратиться на проблемы России Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике. 3

Наука Даже легкое течение коронавируса укрепляет иммунитет Французские исследователи заявили о том, люди с непроявленными и незначительными симптомами заболевания коронавирусом способны стать обладателями антител, делающих их иммунитет достаточно на срок, равный нескольких неделям и даже более. 22

Шоу-бизнес Ольгу Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда». 3

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 368

Футбол У второго футболиста «Рубина» выявили коронавирус Как сообщается на официальном сайте казанского клуба все футболисты клуба, включая вернувшихся легионеров, прошли тест на COVID-19.Отмечается, положительный результат на коронавирус сдал защитник Николай Поярков. 2

Происшествия Mash: В Москве найден мертвым топ-менеджер «Лукойла» В Москве найден мертвым советник президента «Лукойла», бывший вице-президент и экс-член правления компании Сергей Малюков.

Футбол Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива» Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня. 1

Общество Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы. 1

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 575

Армия и оружие The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР. 143

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.

Финансы Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд. 1,5K

Политика Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.