с чего всё началось

Ранее Мясникова подала иск против директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Она попросила суд обязать сотрудников данного института перестать отрицать то, что символика этой дивизии является нацистской. Военное формирование было создано нацистами во Львове в 1943 году.

Общество Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании. 35

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом. 58

Биатлон СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21. 1

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,8K

Экономика Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме. 54

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 1,3K

Здоровье Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность. 23

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 144

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. 2

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 531

Политика Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. 19

Здоровье Более тысячи саратовцев лечатся в больницах от пневмонии, 53 – на ИВЛ На продолжающемся заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, что в больницы за сутки поступили 80 человек, а 81 - выздоровели.