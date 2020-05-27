Политика
Газета.RuКиевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской
Ранее Мясникова подала иск против директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Она попросила суд обязать сотрудников данного института перестать отрицать то, что символика этой дивизии является нацистской. Военное формирование было создано нацистами во Львове в 1943 году.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника
Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские известия 10:50
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Варшава просчиталась с русофобий – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
Космос
Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 07:41
Кино
На съёмках «Довода» Кристофера Нолана разбили настоящий самолёт
Игромания.ру 08:59
Общество
Календарь с нацистами вызвал международный скандал
Публикация календаря вызвала шквал критики.
Рамблер 13:41
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Политика
Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США
Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.
РЕН ТВ вчера в 14:55
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Единоборства
Боец Ян проведет поединок на турнире UFC в июле
Газета.Ru 13:05
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
Наука
Xiaomi подключит к компьютеру человеческий мозг
iReactor 06:18
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Экономика
Сбербанк завершает подключение клиентов к Системе быстрых платежей
Доступ к переводам через Систему быстрых платежей (СБП) все розничные клиенты Сбербанка получат до начала июня.
Экономика сегодня 12:43
Здоровье
Более тысячи саратовцев лечатся в больницах от пневмонии, 53 – на ИВЛ
На продолжающемся заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, что в больницы за сутки поступили 80 человек, а 81 - выздоровели.
Взгляд-инфо 13:12
Игры
На РС вышли демки ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III
Сегодня на РС состоялся релиз сразу трёх демоверсий: ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III.
Игромания.ру 12:42
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
Будущие модели позиционируют в качестве "компактных кроссоверов", а не хэтчбеков, именно поэтому по размерам они окажутся больше, чем все нынешние модели Lada, включая XRay Cross.
Новые автомобили 24 мая в 11:27
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС вчера в 05:17