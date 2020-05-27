с чего всё началось

Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Людмилу Зиновьев, которая защищает интересы главы издательства "Сакцент плюс" Натальи Мясниковой.

Общество Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 1,4K

Общество Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 17

Шоу-бизнес Шнуров обозвал Пригожина матерным словом Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. 623

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Энергетика Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь» Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром". 2

Политика Дания назвала условия остановки «Северного потока-2» "Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости. 1,4K

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 руб. — это на 38 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Шоу-бизнес Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бюстгальтере Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенной фотографией в нижнем белье.

Экономика Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме. 47

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,5K

Общество Допустимым убивать людей за оскорбления посчитал доктор Мясников Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Ксенией Собчак высказал мнение о том, что убийство в результате отстаивания собственной чести и достоинства, допустимо. 13

Здоровье Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей Ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью Японские педиатры сообщили об опасности ношения медицинских масок детьми до двух лет. 85

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Футбол Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.

Здоровье В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19 В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения. 6

Происшествия Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое» Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».