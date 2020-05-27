Политика
Газета.RuКиевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской
Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Людмилу Зиновьев, которая защищает интересы главы издательства "Сакцент плюс" Натальи Мясниковой.
Читать в источнике
Оценить298
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинского нардепа Вятровича вызвали в суд за слова о дивизии СС «Галичина»
Военное обозрениевчера в 07:44
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Армия и оружие
В Каспийске впервые пройдет парад Победы
Российская газета 05:50
Энергетика
Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь»
Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".
РИА Новости 08:44
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 руб. — это на 38 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:23
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бюстгальтере
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенной фотографией в нижнем белье.
Lenta.ru вчера в 02:43
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью
Представители фракции «Единая Россия» во главе с Александром Хинштейном внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью.
Версия.Инфо 10:12
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Допустимым убивать людей за оскорбления посчитал доктор Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Ксенией Собчак высказал мнение о том, что убийство в результате отстаивания собственной чести и достоинства, допустимо.
Live24 06:50
Здоровье
Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей
Ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью Японские педиатры сообщили об опасности ношения медицинских масок детьми до двух лет.
Pro Город Саранск вчера в 13:30
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Происшествия
СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте
Следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 10:28
Футбол
Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.
Чемпионат 10:14
Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59