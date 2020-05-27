Политика

Газета.RuГазета.RuКиевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Людмилу Зиновьев, которая защищает интересы главы издательства "Сакцент плюс" Натальи Мясниковой.
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с чего всё началось
После этого глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова подала в суд иск к Институту национальной памяти с требованием признать незаконным ответ Вятровича, уточняет
 «Грати».
РБК10:04

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Суд в Киеве признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

РИА Новости09:50

Суд Киева признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

RT на русском10:00

Киевский суд признал символику дивизии СС Галичина нацистской

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Украинский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

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Суд Киева признал нацистской символику 14-й дивизии СС «Галичина»

ТАСС06:21

Признать нацистской: суд в Киеве запретил символику дивизии СС «Галичина»

Вести.Ru07:28

Украинского нардепа Вятровича вызвали в суд за слова о дивизии СС «Галичина»

Военное обозрениевчера в 07:44
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Общество

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Армия и оружие

В Каспийске впервые пройдет парад Победы

Российская газета 05:50
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Энергетика

Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь»

Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".
РИА Новости 08:44
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
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Происшествия

В Ростове блогера Гаспара Авакяна приговорили к 2,5 годам колонии

Donnews.ru 09:45
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 руб. — это на 38 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:23
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бюстгальтере

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенной фотографией в нижнем белье.
Lenta.ru вчера в 02:43
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью

Представители фракции «Единая Россия» во главе с Александром Хинштейном внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью.
Версия.Инфо 10:12
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Экономика

Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
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Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Общество

Допустимым убивать людей за оскорбления посчитал доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с Ксенией Собчак высказал мнение о том, что убийство в результате отстаивания собственной чести и достоинства, допустимо.
Live24 06:50
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Здоровье

Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей

Ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью Японские педиатры сообщили об опасности ношения медицинских масок детьми до двух лет.
Pro Город Саранск вчера в 13:30
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Политика

Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
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Происшествия

СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте

Следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
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Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.
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Здоровье

В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19

В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
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Происшествия

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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