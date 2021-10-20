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Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Азарова, подозреваемого в госизмене

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) весной заявило, что сообщило Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений".
РИА Новости
Экс-премьера подозревают в госизмене при подписании "Харьковских соглашений" о продлении пребывания Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет.
ТВ Центр
В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
24 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову в связи с подготовкой в 2010 году Харьковских соглашений.
ТАСС

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Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова по обвинению в госизмене
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