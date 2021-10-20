24 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову в связи с подготовкой в 2010 году Харьковских соглашений.
В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет Hurriyet.
Компания тестировала три версии устройства в период с 1993 по 1995 год, включая VideoPad 1, VideoPad 2 и VideoPad 3. Прототипы были созданы на основе набросков, созданных Джоном Скалли (John Sculley), на тот момент генеральным директором Apple, однако впоследствии проект был отменён лично Стивом Джобсом (Steve Jobs), когда тот вернулся в Apple в 1997 году.