Футбол
Bookmaker-ratings.ruКиевское «Динамо» минимально одолело «Александрию»
В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины «Динамо» взяло верх над «Александрией». Итог встречи предрешил один забитый мяч.
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Авто
Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве гоночного автомобиля
32CARS.ru вчера в 06:35
Общество
«Сухой закон» введут в Башкирии на новогодние праздники
В Башкирии в первые дни нового года может начать действовать «сухой закон». Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову.
Известия 05:17
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Происшествия
Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная»
Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.
Российская газета 05:45
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 05:53
Общество
Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети
Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства.
РБК 06:33
Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 00:43
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 06:21
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей
"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.
Российская газета 02:55
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Происшествия
Прокуратура запросила 7 лет колонии для «Свидетеля Иеговы» из Томска
Прокуратура во время прений в Октябрьском районном суде Томска запросила для последователя «Свидетелей Иеговы» Сергея Климова семь лет колонии общего режима, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Артура Леонтьева.
Медиазона 03:53
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Вести.Хайтек 02:25
Происшествия
Петербуржец задержан за тройное убийство 17-летней давности
В ходе расследования сотрудники петербургского СК вышли на мужчину 1969 года рождения. Ранее он был судим за убийство.
Российская газета 06:43
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Здоровье
В Минздраве разъяснили список опасных прививок
В Минздраве РФ объяснили появившийся в Сети список прививок, которые якобы могут привести к смертельному исходу.
РЕН ТВ 18 октября в 10:10
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Кино
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики вчера в 08:29
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru 06:36
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19