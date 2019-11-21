Футбол
Газета.RuКиевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:55, Вашингтон
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела
Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
Общество
Летчикам, посадившим в поле самолет, Путин вручил звезды Героев России
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил звезды Героев России посадившим в кукурузное поле пассажирский самолет Airbus A321 летчиками Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД
Общество
Маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке
Спорт
Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова
Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Технологии
Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов
Microsoft и IDC провели исследование и заявили, что около 96% IT-специалистов из России и стран Восточной и Центральной Европы недостаточно квалифицированны.
Общество
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Технологии
Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала
Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Общество
«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину
Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами у Кремля
Основатель и совладелец компании Group-IB Илья Сачков стал участником конфликта с таксистами в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Экономика
В России попросили не карать с помощью налогов
Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".