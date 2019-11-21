Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.

Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»

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