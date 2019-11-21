Футбол
РБККиевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины
Еще две встречи бразильский футболист пропустит условно. Вызвавший скандал матч между «Шахтером» и киевским «Динамо» состоялся 10 ноября на стадионе «Металлист» в Харькове. На этой арене донецкий клуб с 2017 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины проводит домашние матчи.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 23:24, Вашингтон
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
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В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
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Приговор бизнесмену Олегу Дроздову по делу о крупном хищении при строительстве мусорного полигона к саммиту АТЭС-2012 отменил Приморский краевой суд 22 ноября, сообщает Интерфакс.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
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Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
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Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
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Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Происшествия
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Кстати, как подчеркнул Чапанов, новые адвокаты, как и он сам, дело о расстреле военных безнадежным не считают.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
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Армия и оружие
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В заключении Кладов отметил, что между РФ и Турцией никогда не проводились переговоры, которые затрагивали тему продажи Су-57.
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
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Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем
Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
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Кино
Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете
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