Еще две встречи бразильский футболист пропустит условно. Вызвавший скандал матч между «Шахтером» и киевским «Динамо» состоялся 10 ноября на стадионе «Металлист» в Харькове. На этой арене донецкий клуб с 2017 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины проводит домашние матчи.

Киевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

Единоборства Президент WBC раскритиковал Ковалёва Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Футбол Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Общество На вручении госнаград в Кремле не оказалось Пугачёвой Среди участников церемонии вручения государственных наград в Кремле не оказалось отметившей в этом году своё 70-летие Аллы Пугачёвой.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.

Происшествия В Крыму сильный ветер сорвал крышу со школы Сильный ветер сорвал часть крыши с городской школы №7 в Джанкое на севере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.

Экономика Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

Политика Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Москва не раз за последнее время предлагала Киеву вернуться в прямой закупке газа у "Газпрома", без так называемого "реверса".

Происшествия Аспирант МГУ выпал из окна общежития Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.