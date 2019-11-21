Футбол

РБКРБККиевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

Еще две встречи бразильский футболист пропустит условно. Вызвавший скандал матч между «Шахтером» и киевским «Динамо» состоялся 10 ноября на стадионе «Металлист» в Харькове. На этой арене донецкий клуб с 2017 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины проводит домашние матчи.
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