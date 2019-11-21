Футбол
Pravda.RuТайсон дисквалифицирован по итогам расистского скандала на Украине
Еще две игры дисквалификации заработал условно. Такое решение приняла Федерация футбола Украины по итогам расистского скандала, сообщает Tribuna. Тайсон наказан за то, что продемонстрировал неприличный жест болельщикам киевского "Динамо" и пнул мяч в сторону трибун.
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