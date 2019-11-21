Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКиевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»

Инцидент произошел 10 ноября в Харькове в матче чемпионата Украины, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Болельщики киевской команды выкрикивали расистские фразы, в ответ Тайсон показал трибунам неприличный жест, после чего капитан «Шахтера» был удален с поля.
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Киевское «Динамо» наказали за расизм, «Шахтер» — за объявления на русском

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FIFPro: решение УАФ о дисквалификации Тайсона находится за гранью понимания

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Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
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Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
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Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
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На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
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