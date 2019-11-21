Инцидент произошел 10 ноября в Харькове в матче чемпионата Украины, в котором «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Болельщики киевской команды выкрикивали расистские фразы, в ответ Тайсон показал трибунам неприличный жест, после чего капитан «Шахтера» был удален с поля.

Киевское «Динамо» наказано за расизм болельщиков в матче с «Шахтером»

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