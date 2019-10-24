Футбол

ProstoProSportProstoProSportКиевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном». Встреча, прошедшая в четверг в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Пиерос Сотириу, а у хозяев Артем Шабанов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», «Спортинг» обыграл «Русенборг»

Спорт-Экспресс16:53

Киевское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Копенгагеном»

Чемпионат16:56

«Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», «Мальме» победил «Лугано»

Sport24.ru16:59

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», ПСВ не смог победить ЛАСК

Sportbox.RU16:53

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Газета.Ru16:52

Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы

RT на русском17:25

Поздний дубль Пепе позволил «Арсеналу» дожать португальцев, «Динамо» и «Копенгаген» разошлись миром

Евро-футбол.ру17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко

Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
Экономика

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Единоборства

Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора о дагестанцах и, в частности, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.
Махачкалинские известия 15:34
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
Шоу-бизнес

Хью Джекман отказался поздравлять Райана Рейнольдса с днем рождения

Хью Джекман выложил в Twitter «случайно» записанное видео, где он с женой Деборрой-Ли спорит из-за своего нежелания поздравлять Райана Рейнольдса с 43-летием.
КиноПоиск 04:07
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что похудела на 15 кг благодаря мужу-кровососу

Millionaire.ru 13:33
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Турция потребует от США выдачи командующего СДС

Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Авто

Транспортный налог в РФ изменится

Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Шоу-бизнес

Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой

В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 07:01
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Экономика

Предложен новый способ выплаты пенсий

Центробанк РФ планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат гражданам из бюджета.
Версия-Саратов 10:08
Гаджеты

Рассекречен смартфон iQOO Neo на Snapdragon 855 Edition

Новый мощный смартфон iQOO Neo появился в базе данных TENAA, где предложены технические параметры аппарата.
Rusargument 22 октября в 04:09
Футбол

Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Авто

Представлен электрический кроссовер Nissan Ariya

На автосалоне в Токио представлен электрический кроссовер Nissan Ariya. В будущем он будет доступен и для российских покупателей.
Aobe.ru 15:09
Политика

Бундестаг не согласился отменить антироссийские санкции

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Гаджеты

Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу

Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK 01:43
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 14:14
Футбол

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы

ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
РБК 14:59
Здоровье

Врач рассказал, как избежать сонного паралича

РИА Новости вчера в 23:59
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Автоспорт

В Renault не станут обжаловать решение стюардов

Стюарды удовлетворили протест Racing Point против Renault, признав французскую команду виновной в нарушении спортивного регламента и исключив результаты Даниэля Риккардо и Нико Хюлкенберга из протокола гонки в Японии.
F1news.ru 11:00
Экономика

Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Авто

Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Интернет

Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом

Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Армия и оружие

Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное