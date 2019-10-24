В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1. Гости открыли счёт в поединке уже на второй минуте благодаря точному удару форварда Пьероса Сотериу, но не сумели удержать минимальное преимущество.

Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы

Единоборства Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Экономика Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Шоу-бизнес Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.

Политика ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.

Авто Toyota начала продавать самый дешевый кроссовер Yaris LX Японская компания Toyota открыла продажи компактного кроссовера Yaris LX в Китае.

Политика Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Космос Исследовательский зонд НАСА TESS присоединяется к поиску разумной жизни Ученые, работающие над миссией космического агентства Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), будут сотрудничать с проектом Breakthrough Listen, стоимостью 100 миллионов долларов, в поисках внеземного разума (SETI), объявили члены обеих команд 23 октября.

Происшествия В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Политика Трамп объявил о решении снять санкции с Турции Санкции против Анкары были введены 14 октября после начала операции турецкой армии в Сирии.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о потерях Турции во время операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о потерях турецкой армии во время военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Культура Елена Летучая спасалась от животных в сериале «Ивановы-Ивановы» Елена Летучая снялась в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Посмотреть новые серии можно будет на телеканале СТС с 11 ноября.

Экономика Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авто К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya К официальному дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya.

Экономика Россиян предупредили о скатывании в застой и экономической войне Эксперт отметил, что Россия вряд ли выйдет на рост ВВП в 3%.

Политика Глава ВТБ сообщил о наступлении «санкционной паузы» Как сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, сейчас наступила санкционная пауза, которая может позволить европейским партнерам облегчить санкционный режим.