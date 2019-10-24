Футбол
ProstoProSportКиевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
|2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
|22′
Беньямин Вербич
|46′
|51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
|53′
Томаш Кендзера
|55′
|59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
|68′
|75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
|80′
|87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
|89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑4‑2
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
8
Шепелев
19
Гармаш
41
Беседин
7
Вербич
21
Юнссон
17
Бартолец
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
19
Овьедо
6
Стаге
10
Зека
8
Томсен
32
Бендтнер
9
Сотериу
2
Варела
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном». Встреча, прошедшая в четверг в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Пиерос Сотириу, а у хозяев Артем Шабанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», «Спортинг» обыграл «Русенборг»
Спорт-Экспрессвчера в 16:53
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», ПСВ не смог победить ЛАСК
Sportbox.RUвчера в 16:53
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Происшествия
Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка
Администрация цирка заявила, что нападение медведя на дрессировщика произошло по вине зрителей — его якобы спровоцировали вспышки фотоаппаратов.
Lenta.ru 04:02
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение вчера в 05:41
Происшествия
В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смерти за убийство студентки
В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смертной казни за убийство студентки. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня вчера в 12:42
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Шоу-бизнес
Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой
Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
В Крыму завели дело после избиения журналиста байкером
В Симферополе МВД возбудило уголовное дело по факту избиения журналиста ГТРК "Крым" Николая Уварова байкером, нарушившим правила проезда в пешеходной зоне улицы Карла Маркса.
Российская газета 02:57
Хоккей
Сергей Светлов – о работе в «Адмирале», трансферах, задачах на сезон
В эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» главный тренер «моряков» Сергей Светлов рассказал, как сейчас живёт и работает «Адмирал», а также о том, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном.
Чемпионат 03:15
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
РИА Новости вчера в 20:03
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Life.ru вчера в 08:39
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие
Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Lenta.ru вчера в 23:43
Происшествия
Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка
Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержание своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков».
Коммерсантъ 03:50
Армия и оружие
NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием
National Interest назвал российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 02:31
Происшествия
Бриллиант стоимостью $1,8 млн похищен в Японии
REGNUM вчера в 22:01
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54