Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном». Встреча, прошедшая в четверг в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Пиерос Сотириу, а у хозяев Артем Шабанов.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.

Происшествия Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка Администрация цирка заявила, что нападение медведя на дрессировщика произошло по вине зрителей — его якобы спровоцировали вспышки фотоаппаратов.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Происшествия В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смерти за убийство студентки В Бангладеш суд приговорил 16 человек к смертной казни за убийство студентки. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

Политика Аваков выступил в защиту «Азова» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.

Экономика Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

Футбол Трабзонспор — Краснодар 0:2 Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.

Политика Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов» Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.

Происшествия Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.

Общество Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.

Шоу-бизнес Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.

Шоу-бизнес Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».

Происшествия В Крыму завели дело после избиения журналиста байкером В Симферополе МВД возбудило уголовное дело по факту избиения журналиста ГТРК "Крым" Николая Уварова байкером, нарушившим правила проезда в пешеходной зоне улицы Карла Маркса.

Хоккей Сергей Светлов – о работе в «Адмирале», трансферах, задачах на сезон В эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» главный тренер «моряков» Сергей Светлов рассказал, как сейчас живёт и работает «Адмирал», а также о том, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Происшествия Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержание своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков».

Армия и оружие NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием National Interest назвал российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.