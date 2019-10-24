Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Артем Шабанов. У гостей мяч забил Пиерос Сотириу.

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

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