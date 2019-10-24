Футбол

Газета.RuГазета.RuКиевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
3 фото
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Артем Шабанов. У гостей мяч забил Пиерос Сотириу.
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