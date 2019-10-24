Футбол
Газета.RuКиевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
|2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
|22′
Беньямин Вербич
|46′
|51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
|53′
Томаш Кендзера
|55′
|59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
|68′
|75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
|80′
|87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
|89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑4‑2
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
8
Шепелев
19
Гармаш
41
Беседин
7
Вербич
21
Юнссон
17
Бартолец
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
19
Овьедо
6
Стаге
10
Зека
8
Томсен
32
Бендтнер
9
Сотериу
2
Варела
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Артем Шабанов. У гостей мяч забил Пиерос Сотириу.
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