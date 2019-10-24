Футбол

ProstoProSportProstoProSportКиевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
3 фото
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном». Встреча, прошедшая в четверг в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Пиерос Сотириу, а у хозяев Артем Шабанов.
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