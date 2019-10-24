Футбол

RT на русскомRT на русскомКиевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1. Гости открыли счёт в поединке уже на второй минуте благодаря точному удару форварда Пьероса Сотериу, но не сумели удержать минимальное преимущество.
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