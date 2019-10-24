В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1. Гости открыли счёт в поединке уже на второй минуте благодаря точному удару форварда Пьероса Сотериу, но не сумели удержать минимальное преимущество.

Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы

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