Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКиевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины

В матче 1/8 Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Шахтер".
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
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Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

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