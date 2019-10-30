Футбол
Soccer.ruКиевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Общество
Фонд кино опроверг сообщения СМИ о выводе бюджетных средств в офшоры
Фонд кино не выводил бюджетные средства в офшоры, сообщили в четверг в пресс-службе Фонда, комментируя информацию РБК о том, что в деятельности Минкультуры и Фонда Счетной палатой были отмечены риски неэффективного использования госсредств.
Общество
На Украине украли половину государственных земель
Предприятие может отчитываться об одной площади земель, но после проверки оказывается, что большая их часть много лет назад находится в собственности кого-то другого.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов
Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
Общество
Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию
Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
Здоровье
Роскачество посоветовало есть мороженое при простуде
Как отмечают в Роскачестве, мороженое способно снять боль в горле.
Авто
Скоро кроссоверы перестанут быть востребованными – эксперты
Пока же популярность седанов продолжает сокращаться, а кроссоверы и внедорожники находятся на пике своей популярности.
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Общество
Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.