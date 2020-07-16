За тур до конца чемпионата «Динамо» с 59 очками идет вторым. Вторая позиция позволяет в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Заря» на третьем месте с 57 очками.

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

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