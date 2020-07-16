Коронавирус
Спорт-ЭкспрессКиевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место
За тур до конца чемпионата «Динамо» с 59 очками идет вторым. Вторая позиция позволяет в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Заря» на третьем месте с 57 очками.
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Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
Военное дело вчера в 01:21
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Здоровье
Алтайский край назвали коронавирусной аномалией России
Томенко назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19 Губернатор уверен, что жители региона стали менее дисциплинированными Ранее amic.ru писал, что глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал о коронавирусной обстановке в регионе и оценил возможность ужесточения профилактических мер.
АМИТЕЛ 05:55
Гаджеты
После обновления смартфоны Huawei стали разряжаться быстрее
По данным пользователей, некоторые телефоны стали быстро разряжаться, другие - перестали заряжаться вовсе.
Ореанда-Новости 17:06
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.
The GEEK 10:36
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
Футбол
«Интер» разгромил СПАЛ в чемпионате Италии по футболу
Футболисты "Интера" крупно обыграли СПАЛ в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча в Ферраре завершилась со счетом 4:0.
РИА Новости 17:38
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20.
RT на русском 16:58
Здоровье
Потребление растительного белка увеличивает продолжительность жизни
Продолжительность жизни может быть увеличена, если заменить животный белок растительным, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:20
Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Здоровье
В районе зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом
На 15 июля в районе лабораторно подтвержденных случаев заболевания СОVID-19 насчитывается 44 человека.
Октябрьская искра 00:14
Общество
В Воронежской области разрешили открыть рестораны и музеи
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 16 июля подписал указ об изменении режима повышенной готовности, введенного в регионе в конце марта из-за возникшей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 12:03
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Армия и оружие
В Минобороны оценили претензии США к Договору по открытому небу
США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, заявил в пятницу начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 17:20
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Игры
Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition
Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
Общество
Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
Шоу-бизнес
Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди
Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания 09:58
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Авто
По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей
За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора».
АиФ Воронеж 09:43
Армия и оружие
США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru 05:51
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru 02:43